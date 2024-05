Ludmilla cancela turnê 'Ludmilla In The House Tour' pelo Brasil; saiba o motivo

Assim como Ivete Sangalo, Ludmilla também usou as redes sociais, nesta quarta-feira (15/5), para anunciar o cancelamento da sua turnê. A “Ludmilla In The House Tour” ocorreria em comemoração a primeira década de carreira da cantora. Por meio do comunicado feito no Instagram, ela explicou que a decisão foi tomada por motivos que fogem do seu controle e da sua. A artista já havia cancelado anteriormente o show em Belém.

“A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização desta tour", iniciou Ludmilla.

Ela disse que sempre se preocupou em levar grandes experiências para o seu público, e, diante da comemoração dos 10 anos de carreira, não seria diferente. “Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas e quero devolver, da melhor forma possível, todo o carinho que vocês me deram durante esse tempo”, continuou a cantora.

Ludmilla garantiu que o público que comprou os ingressos terão seu dinheiro de volta. "Todos aqueles que adquiriram seus ingressos para os shows devem entrar em contato com a empresa responsável, 30e, e tiqueteira para solicitar o reembolso dos valores pagos. Agradecemos a compreensão", finalizou.