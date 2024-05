Ivete Sangalo não virá mais a Belém? Entenda cancelamento da turnê A Festa

Ivete Sangalo surpreendeu os fãs na manhã desta quarta-feira,15, ao afirmar em nota que a turnê A Festa, que passaria por 30 cidades em 30 shows, está cancelada. Em Belém, o show seria no dia 29 de junho, no Mangueirão. O espetáculo havia sido pensado para comemorar os 30 anos de carreira da artista.

No site oficial da cantora, com as datas da turnê, a venda de ingressos para o show em Belém continua anunciada. Seguem informadas também as datas de outras cidades, como Palmas, Brasília, Goiânia, Barreiras, Aracaju, João Pessoa, Recife, Natal, São Luís, Teresina, Juazeiro do Norte, dentre outras.

O texto publicado pela equipe de Ivete informa que a razão do cancelamento foi a falta de capacidade da produtora contratada em garantir as condições necessárias para a realização dos shows.

"Honrando a transparência e a responsabilidade que marcam sua carreira, Ivete Sangalo e seu escritório optaram por cancelar a turnê 'A Festa'. A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas", diz o texto.