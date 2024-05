3ª temporada de Bridgerton: saiba que horas a Netflix vai lançar os episódios

Finalmente os fãs de Bridgerton irão maratonar a terceira temporada da séria. O mais aguardado lançamento da Netflix deste mês terá a primeira parte da terceira temporada disponibilizada no catálogo do serviço de streaming nesta quinta (16).

De acordo com a plataforma, a partir das 4h da madrugada (horário de Brasília), os brasileiros terão acesso aos novos episódios.

A terceira temporada será dividida em duas datas. O volume um estreia em 16 de maio com quatro episódios; enquanto o segundo conta com mais quatro capítulos e entrará no catálogo em 13 de junho.

Esta terceira parte foca na relação de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) com Colin Bridgerton (Luke Newton). Vale lembrar, que essa temporada inverte a ordem dos livros, já que a sequência da obra narra a trajetória de Benedict (Luke Thompson).

Na nova leva de episódios da série, Penelope desiste de correr atrás do irmão de Anthony (Jonathan Bailey), após sofrer uma terrível decepção ao escutá-lo dizer que jamais se envolveria com ela no final da segunda temporada.

Além disso, a protagonista se empenha em esconder que está por trás da fofoqueira Lady Whistledown. Penelope também decide que chegou a hora de se casar.

A ruiva também precisa lidar com a ausência de Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) para encarar as festas da alta sociedade, já que a idealista descobriu o maior segredo da escritora e rompeu relações.

A trama da Netflix começou a ser exibida em 2020 e é inspirada nos best-sellers escritos por Julia Quinn.