Universo 'Bridgerton' volta para a Netflix com uma nova roupagem

A nova linha do tempo de 'Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton' mostra o mundo herdado pelos personagens de 'Bridgerton' e a ascensão da rainha Charlotte. A produção voltou para a Netflix, na quinta-feira (4).

India Amarteifio dá vida à jovem Charlotte e Golda Rosheuvel retoma a personagem em uma versão mais madura. "Estou animada de poder mostrar duas linhas do tempo da história. Dá para ver como passado influencia no futuro, então as linhas estão conectadas e o público pode ver o crescimento das personagens", comenta a produtora executiva Shonda Rhimes.

VEJA MAIS

Para além do retorno de Violet Bridgerton, feita por Ruth Gemmell, a série finalmente revela o mistério em torno da saúde do rei George, que ganha vida através do jovem Corey Mylchreest.

"Nós não sabemos quem ele é quando jovem e meu trabalho foi fazer com que as pessoas conhecessem ele (...) Mas o mais difícil foi retratar essa relação dele com a rainha sabendo do futuro. É como se fosse o novo Romeu e Julieta. É um romance com personagens que amam o máximo possível, pois sabem o fim da história", refletiu Corey.