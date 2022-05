'Resident Evil': Série da Netflix ganha trailer; vídeo

Nesta quinta-feira, 12, a Netflix divulgou o novo trailer da série de "Resident Evil", que terá como estreia o dia 14 de julho deste ano. O vídeo mostra muitas cenas de terror e suspense e transporta o público à Nova Raccoon City.

O trailer apresenta Albert Wesker (Lance Reddick), que tem duas filhas: Billie (Seina Agudong) e Jade (Tamara Smart). As coisas começam bem diferentes com a introdução da Nova Raccoon City nos dias atuais, onde os cidadãos fazem ioga nas ruas e bebem de garrafas com o logotipo da Umbrella. Mas as coisas logo se deterioram quando o tempo salta de 2022 para Londres, em 2036. Então é possível ver Billie e Jade tentando sobreviver ao que parece ser uma versão mais sombria da mostrada inicialmente.

Um fato que surpreendeu aos fãs do jogo, é que há poucas referências explícitas ao jogo 'Resident Evil' neste trailer. Entretanto, para um bom observador, é possível notar algumas sutis familiaridades com o universo original.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)