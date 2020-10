Filme de Nanda Costa com estrela de 'Resident Evil' ganha trailer

A estrela de "Resident Evil", Milla Jovovich, e a atriz brasileira Nanda Costa juntam forças para combater monstros em "Monster Hunter", adaptação para o cinema da franquia de videogames de mesmo nome. O primeiro trailer foi lançado hoje, e a estreia ficou para 3 de dezembro — data sempre sujeita à mudanças nesses tempos de pandemia.

No Instagram, Nanda mostrou algumas fotos do set, revelando o visual de sua personagem no filme de Paul W.S. Anderson (também diretor de "Resident Evil", e marido de Jovovich). "É atriz internacional que fala, né? Vem dezembro! Só vem", comentou ela.

No longa, Jovovich é Artemis, a eficiente comandante de um batalhão que é transportado para um mundo desconhecido, onde precisa enfrentar inimigos gigantescos e monstruosos. "Monster Hunter" estreou em 2004, com o game desenvolvido pela Capcom para o PlayStation 2. O lançamento mais recente da franquia foi "Monster Hunter: World", de 2018.