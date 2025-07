Série 'O Urso' é renovada para a 5ª temporada com estreia prevista para 2026; veja o que se sabe

A aclamada série "O Urso" (“The Bear”) foi oficialmente renovada para sua quinta temporada. O anúncio foi feito pelo canal FX apenas alguns dias após a estreia da quarta temporada, atualmente disponível no catálogo do Disney+ no Brasil.

Segundo a emissora, a nova temporada deve estrear em 2026, ainda sem data confirmada.

Em comunicado à imprensa, o presidente da FX, John Landgraf, destacou o impacto da produção. "'O Urso' continua sendo uma das séries favoritas dos fãs ao redor do mundo todo, e a resposta deles a esta temporada — como visto pela audiência incrivelmente alta — têm sido tão espetacular quanto a de qualquer uma das temporadas anteriores. Ano após ano, os produtores, o elenco e a equipe fazem de 'O Urso' um dos melhores programas da televisão, e estamos animados em continuar contando esta história magnífica", afirmou.

Criada por Christopher Storer, a série acompanha o chef Carmy (Jeremy Allen White), que herda um restaurante de sanduíches em Chicago após a morte do irmão. Ao lado de Sydney (Ayo Edebiri) e Richie (Ebon Moss-Bachrach), ele tenta transformar o local em um restaurante de alta gastronomia, lidando com desafios pessoais, profissionais e emocionais.

A 4ª temporada, lançada recentemente, mostra o trio enfrentando novos dilemas enquanto tentam levar o restaurante “O Urso” a um novo patamar de excelência. A trama agora não gira apenas em torno da melhoria, mas da definição do que vale a pena manter em meio à pressão.

Desde sua estreia, em 2022, “O Urso” se tornou um fenômeno entre público e crítica, acumulando prêmios como o Emmy e o Globo de Ouro, além de conquistar destaque entre os programas mais assistidos do streaming.

As quatro temporadas completas de "O Urso" estão disponíveis no Disney+. Confira o trailer da 4ª temporada: