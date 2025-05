Conheça cinco doramas policiais disponíveis na Netflix

Nem todo dorama é apenas sobre um amor que demora para acontecer. As séries asiáticas também são espaços de ação e história policiais. Claro que com aquele tradicional tempero que só as produções asiáticas podem ter. Então se você está procurando um dorama policial, este é o lugar certo para conferir uma lista com cinco indicações que estão disponíveis na Netflix.

Dentre as indicações está o K-Drama "Behind Your Touch", que envolve investigação criminal com comédia. Estrelado por Han Ji-min, Lee Min-ki e Suho, o dorama conta a história de uma mulher do interior que leva uma vida tranquila até que é envolvida numa investigação por conta do seu poder especial. Ela consegue ler mentes, mas tem uma condição inusitada para conseguir.

O K-Drama é dirigido por Kim Seok Yoon ("Law School") e Choi Bo Yoon. O roteiro é assinado por Lee Nam Gyu ("Uma Dose Diária de Sol"), Oh Bo Hyun ("Grupo de Estudos") e Kim Da Hee ("Uma Dose Diária de Sol").

Confira cinco doramas policiais disponíveis na Netflix

1. Dorama "Behind Your Touch"

Sinopse: Uma mulher tem um poder sobrenatural que pode ser útil numa investigação. Acontece que a telepatia dela só funciona se ela tocar o traseiro da pessoa ou do animal. Apesar dela ser uma veterinária numa pacata cidade, ela vai ser envolvida numa investigação policial. Mesmo assim, auxiliando um detetive acostumado com pequenos crimes, os dois vão atrás de um suspeito de assassinato em série.

Elenco: Han Ji-min, Lee Min-ki e Suho

Gênero: Comédia

Classificação: 16 anos

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Strong Girl Nam-soon"

Sinopse: Uma jovem desapareceu na Mongólia. Depois de muito tempo ela volta para a Coreia, seu país de origem. Lá, ela reencontra sua família e descobre que as mulheres têm uma força sobrenatural. Por conta disso, ela, sua mãe e sua avó são envolvidas numa investigação de tráfico de drogas. As três se aliam a um detetive para solucionar o caso.

Elenco: Lee You-mi, Kim Jung-eun e Kim Hae-sook

Gênero: Comédia

Classificação: 16 anos

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Parceira Suspeita"

O dorama "Parceira Suspeita" está disponível na Netflix, Kocowa e Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma estagiária da promotoria tem a oportunidade de trabalhar num caso real de assassinato. O promotor do caso é bastante conhecido e admirado. As coisas mudam de rumo quando a jovem se torna uma das suspeitas do crime. Assim, ela vai lutar para provar sua inocência, enquanto o verdadeiro assassino está próximo.

Elenco: Ji Chang-wook, Nam Ji-hyun e Choi Tae-joon

Gênero: Romance

Classificação: 16 anos

Número de episódios: 10

Onde assistir: Netflix, Kocowa e Viki

4. Dorama "My Name"

Sinopse: Uma mulher está em busca de vingança após presenciar a morte do pai. Não importa quantos obstáculos estão na sua frente, ela vai fazer de tudo para superá-los. Inclusive recebe ajuda do chefe do crime organizado, que promete fazer justiça. Ela logo entra para a polícia para ser informante dele e assim poder seguir no plano.

Elenco: Han So-hee, Park Hee-soon e Ahn Bo-hyun

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Número de episódios: 8

Onde assistir: Netflix

5. Dorama "Eu Ouço a Sua Voz"

O dorama "Eu Ouço a Sua Voz" está disponível na Netflix, Kocowa e Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma defensora pública continua buscando justiça. Por conta disso, ela se une a um garoto de 19 anos que tem uma habilidade especial. Ele consegue ouvir os pensamentos das pessoas. Juntos, eles tentam fazer com que um assassino seja preso pelos crimes cometidos. Só que para isso ela terá que controlar a língua afiada.

Elenco: Lee Bo-young, Lee Jong-suk e Yoon Sang-hyun

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

Número de episódios: 18

Onde assistir: Netflix, Kocowa e Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)