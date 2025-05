O que fazer em Belém hoje (30/05) ? Teatro, São João e adaptação de Romeu e Julieta agitam a cidade

A Casa de Artes Tiago de Pinho celebra uma década de atividades com um espetáculo especial no palco do Teatro do Sesi, no bairro do Marco, em Belém, na noite desta sexta-feira (30/05). A apresentação começa às 20h e vai reunir teatro, música, dança e artistas que fizeram parte da trajetória do grupo ao longo desses dez anos.

Segundo o diretor e fundador Tiago de Pinho, o espetáculo reúne trechos importantes que marcaram época na escola, como ‘O Cortiço’, ‘O Auto da Compadecida’, ‘Os Miseráveis’ e ‘Pra Quem É Addams’. A noite ainda terá participações especiais de artistas que fizeram parte das montagens ao longo dos anos. Entre os nomes confirmados estão Renata Del Pinho, Gigi Furtado, Jeff Moraes, Júlia Passos, Igor (da banda Paquetá) e a banda Warilou.

Uma das surpresas da celebração será o retorno de Tiago aos palcos. Após uma década se dedicando à direção, formação de elenco e ao ensino das artes cênicas, ele volta a atuar especialmente para a comemoração. “É um reencontro com o palco e com o público. Pensamos em cada detalhe para emocionar, surpreender e fazer o público reviver os melhores momentos”, afirma.

O espetáculo vai reunir trechos importantes que marcaram época na escola, como ‘O Cortiço’, ‘O Auto da Compadecida’, ‘Os Miseráveis’ e ‘Pra Quem É Addams’ (Divulgação)

Para Tiago, a proposta do espetáculo é valorizar o processo coletivo que consolidou a Casa como um importante centro de produção e formação cultural no Pará. “Quando o público nos prestigia, ele não está apenas aplaudindo um espetáculo — está fomentando a cultura do Estado, fortalecendo uma cadeia produtiva e ajudando a formar seres humanos melhores por meio da arte”, completa o diretor.

Outra opção de rolê cultural pela cidade

Os amantes do teatro têm outra alternativa na sexta-feira com o espetáculo "São Amores, uma História de Romeu e Julieta”, apresentado pela Escola de Dança Lumiar no Teatro Margarida Schivasappa, no bairro da Batista Campos, às 19h30. A produção oferece uma releitura paraense do clássico de William Shakespeare.

Na adaptação, duas famílias rivais representam torcidas de clubes tradicionais da região: Remo e Paysandu. A rivalidade esportiva é o pano de fundo para impedir a união de Romeu e Julieta, interpretados por Krystian Montes e Eduarda Yok.

A rivalidade esportiva é o pano de fundo para impedir a união de Romeu e Julieta, interpretados por Krystian Montes e Eduarda Yok (Divulgação)

Romeu vem das periferias de Outeiro, enquanto Julieta mora no bairro de Águas Lindas. O encontro dos dois acontece em uma festa de aparelhagem do Crocodilo, cenário que incorpora elementos da cultura musical local.

O espetáculo combina teatro, música e dança ao som de bregas marcantes e faz uso de uma linguagem coloquial. A direção é de Rullien Polizeli e Aline Moreira, e o elenco reúne nomes como Carlana Rodrigues, Kaio César, Nathalia Nanci, Ariane Gonçalves, Felipe Tomasso, Bárbara Emily, Paula Thomáz, Eliakin, Eriky Souza, Ana Vitória, Flávia Magalhães, Ramon Gabrielo e Gabriela Raulin.

Programação junina movimenta a capital

Dupla Eduardo e Gabriel (Divulgação)

Ainda na noite de hoje (30/05), o clima de São João toma conta de diferentes pontos da cidade com diversas atrações culturais. A Bonazo Conveniência, localizada na Travessa Mauriti, no bairro do Marco, promove sua primeira noite junina com shows ao vivo a partir das 19h. Estão confirmadas as duplas Willian Cézar i Christiano, Eduardo e Gabriel e Beto e Leno, com repertório voltado para o sertanejo.

Dupla Sertaneja Willian Cézar i Christiano (Divulgação)



A Praça Batista Campos recebe a abertura do tradicional Arraial de Santo Antônio, promovido pela Paróquia Santo Antônio de Lisboa. A programação gratuita começa às 20h, com apresentação da cantora Karol Diva. O evento segue até o dia 12 de junho com atrações diárias.

Já o Espaço Cultural Apoena, na Avenida Duque de Caxias, 450 (altos), também inicia sua temporada de festejos juninos nesta sexta-feira. O arrasta-pé será comandado pela Banda Batom Carmim, com as cantoras Flávia Anjos e Patrícia Lia Macêdo, a partir das 20h. O repertório inclui xote, forró, brega, lambada e carimbó. A DJ Jack Sainha assume as pick-ups durante os intervalos. Os ingressos serão vendidos na bilheteria por R$ 20.