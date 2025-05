Ludmilla e Brunna chegam ao Brasil com a filha Zuri

Na manhã desta sexta-feira, 30, Ludmilla e Brunna Gonçalves chegaram ao Brasil com a filha Zuri. A pequena nasceu em Miami no dia 14 de maio e já garantiu a cidadania americana para ela e a família.

As duas mamães de primeira viagem esperaram duas semanas para poderem viajar com a bebê com segurança. Além disso, esse período foi para Brunna se recuperar do parto, que foi cesariana.

Ao desembarcar, a dançarina estava com Zuri no colo, enquanto Ludmilla seguia ao lado. As duas estavam de moletom, boné e óculos escuros. Elas chegaram sorrindo e trouxeram um quadro com uma foto da família, mostrando as mãos das mães e da pequena.

Brunna mudou-se para Miami em abril para preparar tudo para a chegada da filha, incluindo o quartinho no apartamento luxuoso do casal, avaliado em R$ 13,5 milhões. O hospital escolhido é conhecido por atender celebridades e oferecer privacidade.