Matheus, da dupla Matheus & Kauan, é assaltado em São Paulo e bandidos transferem R$ 700 mil

O cantor sertanejo Matheus, que faz dupla com Kauan, foi assaltado enquanto estava parado no trânsito em São Paulo. Tudo ocorreu quando ele seguia para uma festa que celebraria os 15 anos de carreira da dupla, na última quarta-feira, dia 28.

Os criminosos levaram o celular do artista, porém, o que poderia ter sido apenas sa subtração do bem se tornou pior. No dia seguinte, através de outra conta no Instagram, Matheus contou que os bandidos conseguiram invadir suas informações pessoais, acessar contas bancárias, mudar senhas e fazer transferências por Pix.

O prejuízo financeiro do artista ultrapassou os R$ 700 mil. Ele disse ainda que tentou bloquear o aparelho e avisar os bancos, mas os criminosos conseguiram continuar acessando seus dados e realizar as movimentações.

"Gente, entrando aqui porque não consegui acessar o meu perfil @matheus_mek. O bandido que me roubou mudou a senha de tudo, não sei como, porque assim que fui roubado já coloquei como perdido no 'Buscar iPhone', e ele está conseguindo acessar até mesmo meu WhatsApp.", contou.

O artista lamentou o ocorrido e criticou a falta de ação por parte da instituição financeira envolvida, mas preferiu não citar o nome do banco. Ele se mostrou esperançoso de que o problema será resolvido. Enquanto isso, usou um perfil alternativo nas redes sociais para alertar fãs e amigos sobre o golpe.

"Mesmo ligando no banco e solicitando o bloqueio das contas, o banco conseguiu entrar, e adivinha? Mais de 700 mil reais roubados usando Pix (o banco não me contatou nenhuma vez pra saber se era eu ou não). Acredito que o banco vá resolver, então não vou citar qual é!", concluiu.

Matheus lamentou na web as altas movimentações financeiras realizadas pelos bandidos. (Reprodução)