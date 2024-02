Após apelo, criminosos devolvem carro de luxo de Mc Daniel e cantor agradece

O cantor MC Daniel usou as redes sociais, na tarde dessa sexta-feira (16), para informar que recuperou seu carro de luxo. O veículo, avaliado em mais de R$ 700 mil, foi roubado na Zona Sul do Rio de Janeiro, durante a madrugada. O artista chegou a dizer que daria uma recompensa caso devolvessem o carro.

O ex de Mel Maia evitou detalhes, alegando que para ele "existem coisas que não precisam ser expostas", mas tranquilizou os fãs dizendo que agora tudo está certo. "O Paulão (segurança) está bem, eu estou bem, está tudo recuperado. E vamos Rio de Janeiro. Amo todo mundo do Rio de Janeiro", disse MC Daniel nos Stories do Instagram.

“Queria só agradecer o carinho comigo no Rio de Janeiro, em São Paulo. Já fui roubado cinco vezes e as cinco vezes devolveram, e não é questão de fama e dinheiro não, acho que vai muito além disso. Vai pelo carinho, respeito, pela consideração”, garantiu.

MC Daniel ainda ressaltou que preza pelo respeito que tem a todas as pessoas: “O carro está aí, tudo certo. Não tem coisa melhor do que entrar e sair de qualquer lugar do Brasil de cabeça erguida. Tenho respeito de político, de quem tem a vida no crime, de policial, dos moradores, trabalhadores, mães, crianças. Isso é impagável. Sinto que vocês têm respeito e admiração por mim como pessoa, pelo meu coração. Sabem que sou um moleque da paz”.