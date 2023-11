MC Daniel, ex de Mel Maia, assume namoro com Yasmin Brunet

MC Daniel, ex-namorado de Mel Maia, assumiu o namoro com a modelo e influenciadora, Yasmin Brunet. Os dois começaram o affair logo após o fim do namoro de Daniel. Yasmin e o funkeiro já até trocaram mensagens amorosas e a modelo compareceu à festa da família do cantor.

A vida amorosa de MC Daniel está em alta nas últimas semanas e o assunto da vez é seu relacionamento, agora assumido, com Yasmin Brunet. O casal deixou claro que está junto e faz questão que saibam, pois já estão trocando mensagens publicas.

Ontem, 2, o funkeiro publicou em suas redes sociais uma foto da família comemorando o aniversário de sua mãe e Yasmin está em uma das fotos. Além da imagem, Yasmin comentou "Meu" seguido de um coração na sua última publicação no Instagram.

Confira a foto na galeria publicada por MC Daniel: