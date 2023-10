Yasmin Brunet responde boatos de relacionamentos e affair com MC Daniel

Após rumores de relacionamentos e affairs com Luan Santana e MC Daniel, a modelo Yasmin Brunet decidiu responder aos comentários de possíveis namoros circulando na web. Na última quarta-feira (25), a influenciadora esteve presente na festa de aniversário da avó de MC Daniel, ex-namorado de Mel Maia.

Depois de uma publicação ao lado do artista nas redes sociais, Brunet foi apontada como affair do rapper paulista. Além disso, também foi vista como possível namorada de Luan Santana semanas atrás, após os dois serem vistos no "The Town". No Instagram, Flávio Nakagima, amigo de Gabriel Medina, ex-marido de Brunet, criticou a modelo dizendo que Brunet está “mais nos palcos que cantores”. "Essa aí está mais no palco que cantores, Xamã, Ret, Luan, Daniel... Isso porque na época eu era má companhia porque eu pegava geral. Ai, ai, ai...", escreveu o surfista.

Após ser alvo de críticas, Yasmin Brunet se manifestou e mandou recado aos autores de boatos.

“Frequentemente venho sendo alvo de Flávio Nakagima com opiniões machistas e ofensivas em razão de notícias veiculadas na mídia [..;] Me entristece saber que, em pleno 2023, mulheres sejam julgadas por suas opções e escolhas. Sou uma mulher independente e livre para fazer o que quiser - ou me relacionar com quem quiser”, disse ela.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)