Ex-namorado de Larissa Manoela sai de site adulto após conversão: 'Estava afundando'

Ex-namorado de Larissa Manoela, Thomaz Costa usou as redes sociais para informar que não vai mais vender nudes na web. Ele disse que encerrou todas as contas que possuía em três plataformas de conteúdo adulto após se converter e afirma que não pretende voltar na decisão.

VEJA MAIS

"Eu estava me afundando. Já encerrei todas as plataformas. Não tem mais volta", disse ele nos stories. "Meu maior sonho é construir uma família", justificou. O ator iniciou a carreira na TV na novela "Carrossel", havia faturado mais de R$ 1,5 milhão com publicações de fotos pelados nas três plataformas adultas, durante o período de julho de 2022 a julho deste ano, segundo a equipe do cantor.

Thomaz chegou a ter algumas fotos vazadas na web. Nas imagens, ele aparece completamente nu e com o órgão sexual ereto. O ator se converteu e passou a frequentar cultos em uma igreja evangélica de São Paulo.