Thomaz Costa, ex de Larissa Manoela, critica decisão da atriz

Thomaz Costa, ex-namorado de Larissa Manoela, se manifestou a respeito da entrevista dada pela atriz ao programa Fantástico no último domingo (13). Ele revelou que passou pela mesma situação ao ter pouca autonomia sobre seus ganhos enquanto era menor de idade, mas, criticou a maneira como Larissa expôs a relação com os pais.

Larissa afirmou na entrevista que detinha apenas 2% das ações de uma empresa em que era sócia juntamente com seus pais, e que seus gastos eram controlados. Thomaz, apesar de ter vivido o controle de seus ganhos, saiu em defesa dos pais da atriz, Silvana e Gilberto.

"Não deve ficar existindo briga em família. Comecei tudo do zero, mas passei por cima. O relacionamento com os nossos pais, por mais que eles tenham errado, por mais que possa ser difícil e que, quando envolva dinheiro, seja complicado, eles fazem isso tentando acertar, querendo o nosso bem. Nunca iam querer prejudicar a gente", disse em um vídeo publicado em seu Instagram.

VEJA MAIS

"Eu me identifico com essa questão. Passei por situação bem parecida. Eu e a Larissa, a gente fez a mesma novela quando era criança, a gente começou a trabalhar muito cedo. Todo o dinheiro que eu ganhei dos meus nove aos 18 anos, não vi em momento nenhum. Tudo o que eu tenho hoje foi comprado dos meus 18 anos para frente. Comecei do zero", continuou.

Os dois trabalharam juntos na novela Carrossel, do SBT, e namoraram entre 2013 e 2015, com uma breve reconciliação em 2017 que não durou muito tempo. O relacionamento foi marcado por altos e baixos, sempre com polêmicas.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)