Larissa Manoela afasta os pais da gestão da carreira: 'Tava insuportável ouvir tantas mentiras'

O "Fantástico", da TV Globo, exibe neste domingo (13) uma entrevista com a atriz Larissa Manoela, de 22 anos, sobre o rompimento da atriz com os pais, Silvana e Gilberto Elias Santos, que administravam a carreira dela desde a infância. Durante a entrevista, Larissa desabafou: "Tava insuportável pra mim ouvir tantas mentiras".

Larissa abriu mão de todo o patrimônio acumulado ao longo de 18 anos em favor dos pais. Ela vai começar tudo de novo para poder administrar o próprio dinheiro.

"Qualquer tipo de pagamento eu tinha que pedir autorização", disse a artista à jornalista Renata Capucci.

A atriz revelou não saber o que recebia: "Eu só queria entender esse negócio. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago."

Ela revelou como era o controle sobre o seu próprio dinheiro: “Aí, pai. Você consegue fazer uma transferência para minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?"

Carreira

Larissa Manoela estourou com a personagem Maria Joaquina na novela infantil "Carrossel". Ela atuou em outras novelas, como "Cúmplices de um Resgate" e "As Aventuras de Poliana", no SBT, e "Além da Ilusão", na Globo. Nesse meio tempo, ela tornou-se cantora, lançou dois álbuns ("Com Você", de 2014, e "Além do Tempo", de 2019), além de ter gravado filmes, como "Fala Sério, Mãe!", "Modo Avião", "Meus 15 Anos", "Tá Escrito", "Diários de Intercâmbio", "Carrossel- O Filme" e "Carrossel: O sumiço de Maria Joaquina".

Em paralelo à carreira artística, Manoela atrelou a imagem a negócios, como uma marca de maquiagem que leva o nome dela. Ao todo, ela teria 85 negócios e um patrimônio de R$ 30 milhões.