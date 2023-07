Larissa Manoela ganhava mesada e tinha cartão sem limite

A atriz Larissa Manoela ganhava uma mesada e tinha um cartão de crédito sem limite quando os seus bens eram administrados pela mãe Silvana Taques. A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira (26) pelo programa Fofocalizando, do SBT.

A polêmica em torno da fortuna da estrela revelada na novela infantil Carrossel começou quando a atriz decidiu ser a responsável por gerir seus bens, ao completar 18 anos. Larissa destituiu a mãe Silvana, que era sua empresária.

Um dos divisores de água para mudar a administração da carreira e do seu patrimônio foi a descoberta de que a mãe havia vendido, sem comunicá-la, uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos.

As duas romperam relações e Larissa faz agora uma auditória para saber como foram investidos os ganhos que teve quando era menor de idade. Silvana Taques já usou as redes sociais para alfinetar o relacionamento de Larissa com o também ator André Luiz Frambach.