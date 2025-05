Cantor compara seios de criadoras de conteúdo +18 em nova música; ouça aqui!

O cantor MC Lukkas, conhecido por suas letras ousadas no universo do funk, gerou controvérsia com o lançamento de sua nova música, "Bonde do Privacy". A canção faz referência a diversas criadoras de conteúdo adulto, como MC Mirella, Andressa Urach, Fernanda Campos e Kerolay Chaves, destacando características físicas de forma explícita.

Um trecho particularmente polêmico compara os seios de Martina Oliveira, conhecida como Beiçola do Privacy, aos de MC Pipokinha, artista que frequentemente está no centro de debates por suas performances provocativas. A letra inclui versos como: "Martina, assinei faz mó tempão, do peito pequenininho, daquele bundão grandão. Paguei o da Pipokinha, pensa num bagulho bom, achei que estava no show quando vi aqueles peitão". Ouça:

Até o momento, nenhuma das personalidades mencionadas na música se pronunciou publicamente sobre o conteúdo da canção. A repercussão nas redes sociais tem sido intensa, com opiniões divididas entre críticas à objetificação das mulheres e defensores da liberdade artística no funk.

A polêmica em torno de "Bonde do Privacy" evidencia a contínua discussão sobre os limites da expressão artística e o respeito às figuras públicas, especialmente no cenário musical atual.