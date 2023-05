Larissa Manoela desabafa após rompimento com a mãe: 'Se todos soubessem 1%'

Larissa Manoela publicou um texto para seus seguidores nesta quarta-feira (17) em tom de desabafo. A atriz vive um momento bastante conturbado na vida pessoal por causa do rompimento com a mãe, Silvana Taques, que era sua empresária. Através do Instagram, a artista publicou fotos com o noivo, André Luiz Frambach e desabafou.

Segundo a publicação, "o mundo não está pronto pra compreender o nosso amor! Se todos soubessem ao menos 1% do que passamos diariamente, do tanto que nos apoiamos e crescemos juntos…a vida tem um novo sentido com você! Que a gente possa seguir assim, unidos. Por esses e por mais 10 meses, 10 anos", começou a atriz.

"Será que a gente chega a 100? Aqui não sei. O que sei é que a gente junto é uma delícia. É um prazer dos bons dividir as dúvidas, as alegrias, os aprendizados, os tropeços, os desafios, os anseios, os sonhos, os delírios, os beijos, os abraços, os amassos. Te quero hoje, amanhã e sempre! De todos os jeitos e com todos os defeitos. Você é per(feito) pra mim. Te amo", concluiu a artista.

Vale relembrar que nas últimas semana, a atriz e cantora anunciou que tomaria conta da própria carreira, antes administrada pela mãe, Silvana Taques. Gilberto Elias, pai de Larissa, e marido de Silvana, fez um post no Stories, dando aquela alfinetada na filha. “Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias“, compartilhou o pai de Larissa. Nos últimos meses, Larissa recebeu o unfollow de Silvana nas redes sociais Após o rompimento, Larissa passou o Dia das Mães viajando com o noivo em Curitiba.

