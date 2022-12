André Luiz Frambach se declara a Larissa Manoela em Noronha: "Vivendo um sonho"

André Luiz Frambach compartilhou fotos e uma bela desclaração de amor à Larissa Manoela, neste sábado, 17, no perfil do Instagram. O clima é de lua de mel entre o casal que completa cinco meses de namoro e está em viagem pela paradisíaca ilha de Fernando de Noronha. "Vivendo um sonho com você nesse lugar, melhor, vivendo um sonho todos os dias com você!", escreveu o ator.

Ele fez uma longa declaração de amor para a namorada: "Temos livre arbítrio de escolher o que quisermos viver, mas é tão mais gostoso quando a gente escolhe em harmonia com o universo e com Deus, tudo faz mais sentido, e a vida caminha mais em paz, mais leve e com muito mais amor", escrebeu André Luiz.

"...Somos eu e você pra vida toda, rodeados de quem nos ama, de quem nos quer felizes e de quem estará do nosso lado, família, amigos…", acrescentou o eleito de Larissa Manoela.

"...Você me faz mais feliz, você me faz mais homem, você torna meu espírito mais evoluirmos, você me ajuda a crescer, você faz eu viver e realizar sonhos que achei que demoraria muito pra realizar em vários aspectos e é por isso que digo que vivo um sonho todos os dias com você...", acrescentou Luiz.

E completou: "Viva a nossa felicidade, o nosso amor, a nossa união, a nossa vida."

Larissa Manoela comentou no post do amado: "Minha escolha! Viver tudo isso com você é um sonho real. Te amo e amo nossa vida juntinhos. Cinco meses de uma vida todooooona! Hahahahah agora passa protetor solar em mim pf? Beeeeeijo."

Os seguidores ficam entusiasmados com a postagem do ator e as belas fotos do casal curtindo Fernando de Noronha. Vários fãs fizeram elogios como "fofíssimos" e declarações de afeto e parabenizações.