Giovanna Antonelli realiza palestra 'O Discurso do Óbvio' no Hangar

A atriz e empresária Giovanna Antonelli realiza a palestra “Discurso do Óbvio”, no auditório central do Hangar Centro de Convenções, às 21 horas, no próximo dia 28 de maio. Os ingressos podem ser adquiridos na Bilheteria Digital ou nas lojas credenciadas pelo site. A realização do evento é do site O Antagônico.

Na palestra, Antonelli conduz o público ao embarque de uma jornada de autoconhecimento e realização pessoal. Através de sua trajetória inspiradora e vivências profissionais e pessoais, ela propõe um mergulho profundo nas verdades simples que, muitas vezes, passam despercebidas em meio à complexidade do mundo corporativo contemporâneo.

“Não podemos ouvir críticas ditas construtivas de quem nunca construiu nada”, afirma Giovanna Antonelli.

A palestrante convida a plateia a questionar os padrões preestabelecidos e os discursos prontos que permeiam a sociedade através de histórias cativantes e exemplos práticos, ela incentiva o público a se libertar de crenças limitantes e a resgatar a essência individual. Ao longo da apresentação, a atriz destaca a importância de se conectar com os valores e sonhos autênticos. Ela enfatiza que o sucesso e a felicidade não residem em fórmulas mágicas ou conquistas grandiosas, mas sim na valorização das pequenas alegrias e na busca por uma vida autêntica e significativa.

“Eu brinco que sou uma das primeiras influenciadoras do Brasil, porque muito antes das redes sociais, já lançava tendências pela televisão. Mas não é só uma questão de estar em evidência – se eu não tivesse observado o meu público e entendido o timing perfeito para os lançamentos, não teria dado certo. Nos negócios também é assim e aqui eu venho, principalmente, para incentivar que as pequenas empresas virem grandes negócios, porque as ideias, quando potencializadas, podem soar geniais”, diz.

Giovanna, que também é conhecida como uma das principais lançadoras de tendências do País, comenta sobre a importância da relação “observação x ação” para os negócios.