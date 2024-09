'Rio de Sangue': veja imagens do filme gravado no Pará estrelado por Giovanna Antonelli

O Estado do Pará foi o local escolhido para ser cenário de mais uma produção cinematográfica brasileira. Em agosto, foram iniciadas as gravações de "Rio de Sangue", filme dirigido por Gustavo Bonafé e protagonizado por Giovanna Antonelli e Alice Wegmann, que será ambientado em Santarém e Alter do Chão, no oeste do estado. Veja algumas imagens do filme, que está previsto para ser lançado em 2025:

filme rio de sangue Giovanna Antonelli Giovanna Antonelli no filme "Rio de Sangue" (Foto/Bárbara Vale) Giovanna Antonelli no filme "Rio de Sangue" (Foto/Bárbara Vale)

Sinopse

“Rio de Sangue” conta a história de Patrícia Trindade (Giovanna Antonelli), uma policial que é afastada do cargo após comandar uma missão e fracassar, ficando sem o trabalho que sempre definiu sua vida. Jurada de morte pelo alto escalão do narcotráfico, Patrícia, mesmo contra sua vontade, busca segurança e, quem sabe, a restauração da relação com a filha, Luiza (Alice Wegmann). Assim, ambas saem de São Paulo e se mudam para Santarém, município do Pará.

Logo após a mudança, Patrícia descobre que sua filha, médica que trabalha com uma ONG fornecendo cuidados de saúde a populações indígenas no Alto Tapajós, está prestes a partir para mais uma expedição. O que parecia apenas mais uma missão humanitária rotineira se transforma em uma armadilha quando Luiza é sequestrada por garimpeiros. Ao saber do rapto e com a vida de sua filha em perigo iminente, Patrícia se vê obrigada a usar toda sua coragem e experiência para resgatá-la. O filme retrata uma corrida contra o tempo, uma batalha pela sobrevivência e um teste do amor de uma mãe.

Elenco

Além de Giovanna Antonelli e Alice Wegmann, o elenco de “Rio de Sangue” ainda conta com Sérgio Menezes, Antônio Calloni, Ravel Andrade e Felipe Simas.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)