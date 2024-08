VÍDEO: Alice Wegmann chega em Santarém e aprende a dançar carimbó

A atriz Alice Wegmann chegou nesta quinta-feira, 1º, em Santarém, no Pará, onde passará dois meses gravando o filme "Rio Negro", que também contará com a participação da atriz Giovanna Antonelli e do ator Felipe Simas. "Mal cheguei e já estou indo para um carimbó, obrigada por tudo Pará, mal te conheço, mas já te considero pakas", comentou Alice.

Em Alter do Chão, a atriz da Globo aprendeu a dançar carimbó e se divertiu com o público, tirando fotos com os fãs. O ator Felipe Simas também está em Santarém, e a previsão é que Giovanna Antonelli chegue à região neste final de semana.

ASSISTA:

A gravação do filme em Santarém foi anunciada com exclusividade pelo O Liberal em julho. A produção conta a história de uma mãe que tem uma filha médica sequestrada no Pará e incluirá uma cidade cenográfica, além de cenas gravadas em Alter do Chão e na Floresta Nacional do Tapajós. O filme está previsto para estrear em 2025.