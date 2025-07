Ana Hickmann volta ao trabalho e atualiza estado de saúde de Edu Guedes

Ana Hickmann voltou ao trabalho nesta terça-feira, 8. A apresentadora do Hoje em Dia, da Record, mostrou uma foto pronta para entrar no ar e aproveitou para atualizar seus seguidores sobre o estado de saúde de seu marido, Edu Guedes, que passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor no pâncreas no sábado, 5.

Ana Hickmann atualiza estado de saúde de Edu Guedes (Divulgação)

"Hoje o dia começou bem e mais leve. Edu está bem e forte. Eu voltei ao trabalho, e mais tarde estarei com ele. Obrigada por todas as orações", escreveu Ana. Edu Guedes continua internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O que aconteceu com Edu Guedes?

Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia para a remoção de um tumor no pâncreas. Inicialmente, o apresentador havia sido diagnosticado com uma infecção originária de cálculo renal e operado para remoção do cálculo devido a complicações nos rins.

Durante sua estadia no hospital, no entanto, exames detectaram um tumor no pâncreas, criando a necessidade de uma cirurgia de remoção.

Ao todo, a cirurgia teve duração de 6 horas e, apesar do procedimento ser complexo, o médico responsável tranquilizou os fãs do apresentador e afirmou que tudo transcorreu bem.