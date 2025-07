Mãe de Marília Mendonça é acusada de exigir parte do seguro das outras vítimas do acidente aéreo

Dona Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, voltou a ser alvo de polêmica após uma denúncia revelada pelo jornalista Ricardo Feltrin. De acordo com a reportagem, ela teria exigido 50% do valor do seguro das outras vítimas do acidente aéreo que matou sua filha e mais quatro pessoas em novembro de 2021, em Piedade de Caratinga, Minas Gerais.

O avião que levava Marília e sua equipe caiu no dia 5 de novembro daquele ano, deixando cinco mortos: Marília Mendonça, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro (Bahia), o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana.

Segundo o jornalista, Dona Ruth teria entrado em contato com a seguradora menos de 24 horas após o acidente. Ao saber que a apólice previa um valor de US$ 200 mil para cada passageiro (totalizando US$ 1 milhão), ela teria proposto receber metade do valor das demais vítimas.

O jornalista afirma que Dona Ruth reuniu os familiares das vítimas e comunicou sua decisão: "Chamou todo mundo e falou: 'É o seguinte, eu fico com 50% desse valor, porque a Marília era a mais importante de todos'".

Ainda segundo a denúncia, ela teria usado o argumento de que poderia prolongar disputas judiciais por anos, caso os demais não aceitassem. Na prática, a mãe da cantora teria recebido US$ 100 mil de cada uma das quatro famílias, totalizando US$ 500 mil.

Família de vítima comemora denúncia

A denúncia ganhou repercussão nas redes sociais após a publicação da matéria. O pai de Henrique Bahia, produtor de Marília que também morreu no acidente, comentou: “A matéria que esperamos há anos”, sugerindo que o caso já era conhecido pelas famílias, mas só agora veio a público.

Dona Ruth, que atualmente enfrenta uma disputa judicial pela guarda do neto, ainda não se pronunciou oficialmente sobre as acusações.