Ney Matogrosso presta homenagem a Cazuza 35 anos após sua morte

O cantor Ney Matogrosso usou as redes sociais, na madrugada desta segunda-feira (07/07), para publicar uma foto ao lado de Cazuza, relembrando os 35 anos da morte do compositor, que se tornou um dos maiores nomes da música brasileira.

Ainda nesta segunda-feira, Ney fará uma homenagem ao amigo e ex-companheiro com um pocket show durante a exposição “Cazuza Exagerado", em cartaz no Rio de Janeiro. A apresentação contará com três músicas, entre elas Poema, canção escrita por Cazuza em homenagem à avó paterna.

Os dois viveram um romance no final dos anos 1970. Nay e Cazuza se conheceram em 79, quando Cazuza tinha 17 anos e Ney, 39, já era reconhecido nacionalmente por seu trabalho com o grupo Secos e Molhados. O relacionamento durou cerca de três meses, mas foi marcante para ambos.

Em entrevistas recentes, Ney relembrou os contrastes da personalidade de Cazuza, destacando a intensidade do convívio: “Fui completamente apaixonado, mas era difícil conviver com os dois Cazuzas que havia nele. No lado público, se mostrava agressivo, louco, bêbado e cheirava muito pó. Já na intimidade, era o oposto. Foi uma das pessoas mais encantadoras que conheci”, disse.

O término da relação foi conturbado, segundo Ney, que relembra um episódio de discussão após Cazuza desaparecer por quatro dias. Apesar do fim do namoro, os dois mantiveram uma relação próxima ao longo dos anos.