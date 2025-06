VÍDEO: adolescente viraliza ao performar Ney Matogrosso em festa junina de escola

O estudante Yago Savalla, de 16 anos, viralizou nas redes sociais ao se apresentar caracterizado como Ney Matogrosso durante uma festa junina da escola, em Salvador. A performance da música "Homem com H", realizada no último sábado (14), impressionou pelo figurino, maquiagem e gestos que remetem ao artista.

O vídeo mostra o estudante no centro da quadra esportiva decorada, acompanhado por colegas como dançarinos e interpretando a canção com muita presença de palco. Em coro, a turma canta o refrão da música e participa da coreografia.

VEJA MAIS

O destaque da apresentação foi tanto que chegou até Ney Matogrosso. O próprio cantor compartilhou o vídeo nas redes sociais e elogiou o adolescente: "O que eu mais gostei foi que você não me copiou, inspirado em mim criou a sua própria performance! Parabéns", escreveu Ney na legenda da publicação.

Além do elogio, o artista também repostou comentários de fãs que exaltaram o talento do estudante. A repercussão também coincidiu com a estreia da cinebiografia "Homem com H", que chega aos streamings nesta terça-feira (17) pela Netflix.