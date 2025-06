‘Homem com H’: cinebiografia de Ney Matogrosso estreia no streaming; saiba quando e onde assistir

Após atrair mais de 600 mil espectadores nos cinemas brasileiros, o filme "Homem com H", cinebiografia do cantor Ney Matogrosso, chega ao catálogo da Netflix nesta terça-feira (17/06). O longa, escrito e dirigido por Esmir Filho e produzido por Veronica Stumpf, estreou nas telonas em 1º de maio deste ano e agora poderá ser visto pelo público na plataforma de streaming.

Assista ao trailer:

A produção retrata a trajetória do artista desde a infância, quando Ney de Souza Pereira, nascido em 1941 no Mato Grosso do Sul, já enfrentava os primeiros sinais de preconceito por sua sexualidade. Criado por um pai militar, Antônio Matogrosso (interpretado por Rômulo Braga), o menino foi submetido a castigos físicos e humilhações verbais na tentativa de forçá-lo a uma masculinidade padrão.

O filme destaca que, apesar das pressões familiares e sociais, o desejo de Ney de ser quem realmente era nunca foi silenciado. A fase adulta do cantor é vivida por Jesuíta Barbosa, que dá vida ao artista em momentos marcantes da carreira, como a ascensão nos palcos e os embates com a repressão durante a ditadura militar. Além de Barbosa, o elenco conta com Jullio Reis como Cazuza, Bruno Montaleone como Marco de Maria, e Carol Abras como Yara Neiva.