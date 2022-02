Zé Vaqueiro: Veja quem é, qual a idade, altura e onde mora o astro do piseiro

Zé Vaqueiro estourou nas rádios e se tornou um grande fenômeno da música em todo Brasil. O astro do piseiro teve uma infância difícil e não esconde que precisou trabalhar muito para conseguir realizar o sonho de seguir carreira musical. Conheça mais detalhes sobre quem é Zé Vaqueiro, qual a idade, altura e onde mora o cantor.

Qual o nome verdadeiro de Zé Vaqueiro?

O nome verdadeiro de Zé Vaqueiro é José Jacson de Siqueira dos Santos Junior.

Onde Zé Vaqueiro nasceu?

Zé Vaqueiro tem 23 anos e nasceu na cidade de Ouricuri, interior de Pernambuco, em 20 de janeiro de 1999.

Qual a altura de Zé Vaqueiro?

Zé Vaqueiro tem 1,76m de altura.

Onde Zé Vaqueiro mora?

Zé Vaqueiro mora com a esposa, Ingra Soares, em uma mansão em Fortaleza, Ceará.

Qual ritmo Zé Vaqueiro canta?

Zé Vaqueiro é um cantor e compositor que conquistou o país e um dos principais destaques da nova geração de músicos do ritmo “piseiro”.

Como foi a infância de Zé Vaqueiro?

Zé Vaqueiro já declarou que teve uma infância difícil, chegando até mesmo a passar fome. Desde pequeno acompanhava a mãe, que é cantora, indo para ensaios e shows com ela. O artista já trabalhou vendendo sorvetes e posteriormente em um lava-jato, período em que já cantava em pequenas festas e bares por cidades do interior.

Quais os primeiros sucessos de Zé Vaqueiro?

Com o primeiro álbum publicado em 2017, Zé Vaqueiro começou a fazer sucesso a partir de 2020, com suas canções "Tenho Medo" e "Letícia". Os dois trabalhos já possuem mais de 100 milhões de visualizações, cada, no Youtube.

Live com Zé Vaqueiro

Na próxima quarta-feira (23/02), Zé Vaqueiro é o entrevistado especial do Grupo Liberal para uma live em que irá falar sobre a carreira, shows e futuros projetos. A transmissão será por meio das plataformas: Youtube, Facebook e Instagram do jornal O Liberal.