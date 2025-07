Joelma Klaudia encerra ‘Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu’ com show gratuito

A cantora e produtora cultural Joelma Klaudia será a responsável pelo encerramento do ‘Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu’, que acontecerá no próximo domingo (19/07), às 23h30, na Arena de Jogos, localizada na orla do cais de Altamira, no sudoeste do Pará. O show será gratuito e aberto ao público. A programação do festival teve início na última quinta-feira, 17 de julho, e reúne mais de 900 indígenas de 14 etnias em atividades que celebram tradições culturais, esportivas e identitárias dos povos originários da região.

Natural de Altamira, Joelma Klaudia retorna à sua cidade natal com um espetáculo preparado especialmente para a ocasião. Em entrevista, a artista celebrou a oportunidade de participar de um evento com tamanho significado simbólico. “O ‘Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu’ é um marco importante para a nossa cidade. É dar protagonismo para a nossa ancestralidade, respeitando os que vieram antes de nós. É algo para ficar na memória”, declarou.

Reconhecida por seu envolvimento com projetos culturais na região, Joelma é idealizadora do Festival Canção da Transamazônica (Fecant), realizado anualmente com programação voltada à economia criativa indígena e à valorização sociocultural. Ela também preside o Instituto Ararajuba, que atua em comunidades da Transamazônica e do Xingu com ações de inclusão social, cidadania e preservação do patrimônio ambiental e cultural.

Para o show deste domingo, a cantora preparou um repertório eclético e com fortes referências regionais. “Preparamos um repertório com muita música paraense, xote, sertanejo e samba, que eu sei que o Xingu gosta”, contou Joelma, revelando que o público pode esperar sucessos de Dona Onete, Lia Sophia, Warilou, Jorge Benjor, Gilberto Gil e Marília Mendonça, além de composições próprias, incluindo faixas do seu álbum mais recente, “Nua&Crua” (2024).

A artista também ressaltou o impacto do festival na vida dos povos indígenas e na cidade de Altamira. Para ela, o evento representa ocupação, visibilidade e empoderamento. “A importância desse evento é ver a cidade ocupada pelos indígenas, todas as etnias circulando felizes, vibrantes e donos de si. O que nos difere é a oportunidade. Sei que é só uma semente sendo plantada nesse empoderamento indígena”, refletiu. “Estamos no início de um futuro melhor, mais igual, mais justo. E isso tudo é emocionante”, completou.

O ‘Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu’ é promovido pelo Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Semear), por meio da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Secretaria de Turismo do Pará (Setur) e Governo do Pará, com patrocínio da Prefeitura de Altamira, Equatorial Energia e Belo Sun Mineração. A proposta é valorizar as expressões culturais dos povos originários da região e fomentar o intercâmbio entre as etnias, por meio de atividades esportivas, apresentações artísticas e rodas de conversa.

SERVIÇO:

Joelma Kláudia apresenta show de encerramento do ‘Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu’

Data: Domingo, 20 de julho;

Horário: 23h30;

Local: Arena de Jogos, orla do cais de Altamira (PA);

Entrada gratuita.