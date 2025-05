Show ‘Tropicália’ une mais uma vez Joelma Kláudia, Renato Torres e Olivar Barreto

O movimento cultural Tropicália marcou a vida e os sonhos de uma geração nos anos 60. Liberdade, rebeldia, amor e irreverência faziam parte desse movimento cultural brasileiro que fez história, especialmente nas vozes de Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Rita Lee (Os Mutantes) e outros. No Pará, os cantores Joelma Kláudia, Olivar Barreto e Renato Torres revivem a emoção da Tropicália em show homônimo, na próxima sexta-feira, 9, na Casa Apoena, no bairro da Cidade Velha, em Belém, a partir das 21h. Os ingressos estão à venda pelo Sympla e no dia no local do evento.

Essa será a 9ª edição do Tropicália paraense. Os três artistas, que mantém carreiras independentes, se juntam no palco pelo menos uma vez por ano para repetir esse show, que é sucesso de público desde o ano de 2013. “A gente volta para cantar as músicas que são sucesso até hoje: ‘Alegria, Alegria’, ‘Super Bacana’, ‘Baby’, ‘Domingo no Parque’, ‘Lindoneia’, ‘Panis et Circenses’, entre outros clássicos que fortaleceram o movimento tropicalista”, conta Joelma Klaudia.

Para ela, cantar junto com Olivar e Renato é bom demais: “Os nossos timbres harmonizam e juntos fazemos, desse show, o espetáculo psicodélico de Belém. É um encontro no palco mergulhado no respeito mútuo e na admiração que temos uns pelos outros”, acrescenta.

Olivar Barreto comenta as influências do rock, do pop, da arte de vanguarda e da cultura de massa que foram introduzidas na música popular brasileira, na Tropicália.

O figurino é um elemento à parte que ajuda a transportar a plateia para os Anos 60, pois o trio usa roupas super coloridas, calças boca de sino, coletes e adereços. “O figurino característico da Tropicália é exuberante e provocativo, com estampas psicodélicas, elementos do folclore brasileiro, do pop arte e do movimento hippie”.

Renato Torres destaca que as canções da Tropicália se mantêm atuais, especialmente no aspecto crítico da realidade social estabelecida. “A Tropicália nasceu em meio à ditadura militar com uma proposta que reúne estética sonora, proposição política forte, revolucionária e de revisão da identidade nacional através da canção”.

“A Tropicália ainda impacta muito as pessoas. E as nossas vozes reunidas têm um efeito potente. A plateia sempre lota com um público muito entusiasmado e emocionado. A Tropicália de fato é algo que a gente vê ressonância até hoje na cultura do Brasil e do Pará”, completa Renato.

Além de dividir os vocais com Joelma e Olivar, Renato também vai tocar guitarra no show. A banda será formada, ainda, pelos músicos Rafael Azevedo (baixo), Rodrigo Ferreira (teclados) e Many (bateria).

Serviço:

Show Tropicália com Joelma Klaudia, Olivar Barreto e Renato Torres

Dia: 09/05

Hora: 21h

Local: Casa Apoena (Rua São Boaventura, 171, Cidade Velha).

Ingressos: R$ 25,00 (1o lote) à venda no Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/show-tropicalia/2941453) , no local no dia do evento e pelos contatos (91) 98300-5965 e (91) 98272-2513.