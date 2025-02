Lucinha Bastos e Joelma Kláudia se apresentam no Sesc Ver-o-Peso nesta quinta (06/02)

As cantoras Lucinnha Bastos e Joelma Kláudia sobem ao palco do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, para inaugurar a programação do Sesc Música em fevereiro. O show será nesta quinta-feira (06/02), às 19h, e tem entrada gratuita para trabalhadores do comércio e seus dependentes. Empresários e convidados pagam R$ 3, enquanto o público em geral poderá acessar a apresentação por R$ 7. A classificação é livre.

Joelma Kláudia abrirá a noite com um show autoral que traz canções do seu álbum ‘Nua e Crua’, lançado em maio de 2024 A artista, que também atua como agente cultural no Xingu, destaca que o convite do Sesc Ver-o-Peso fortalece o início de seu ano artístico. "Foi um convite muito especial. Vou cantar antes da Lucinha, serão dois shows autorais com algumas influências", disse.

A cantora também comentou sobre a efervescência cultural em Belém, impulsionada pela Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 30, que ocorrerá na capital paraense em novembro deste ano. "Agora estamos no nível acelerado, a cidade está fervendo em todos os setores, e o segmento cultural compõe essa cena desde o ano passado. Acredito que a visibilidade está maior porque Belém é uma espécie de novo centro do mundo", afirmou.

Lucinnha Bastos, que se apresentará na sequência, destaca que a proposta do Sesc é valorizar o trabalho autoral dos artistas. "Amanhã não estarei só como intérprete, mas também mostrando algumas composições", explicou.

No repertório, estão incluídas ‘Tarde de Março’, gravada originalmente pela banda Sayonara e regravada em parceria com Markinho Duran, e ‘Para Dançar Carimbó’, sucesso com a banda Fruta Quente. A artista também promete relembrar uma música gravada por Beto Barbosa nos anos 80. "Acho que vai ser um show bem bacana, bem gostoso, e a receptividade é sempre a melhor. O Sesc sempre tem um público caloroso que vai a fim de curtir mesmo o que a gente tem pra mostrar", disse.

