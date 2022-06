Joelma Klaudia comanda o 'Baile da Jox', no Na Maré

A cantora paraense Joelma Klaudia comanda o "Baile da Jox" no próximo sábado, 11, no Na Maré, a partir das 18h30. A noite terá as participações especiais das cantoras Dany Black, Luana Almeida e Nega Rô com repertório de pop rock, samba rock, carimbó, brega, reggae e disco.

"Vou fazer um repertório das músicas autorais e também sucessos de Marina Sena, Marisa Monte, Elton John, Madona e Freddie Mercury, que são as minhas influências para o meu terceiro disco, 'Nua & Crua'", antecipa Joelma Klaudia.

O repertório inclui sucessos de Dona Onete, Pinduca, Nilson Chaves, Marina Lima, Ângela Ro Ro, Maria Bethânia, Pitty, Madonna, Amy Winehouse e Cramberries, entre outros.

O álbum da artista ainda está em produção, mas algumas das faixas já foram lançadas e estão disponíveis nas plataformas de música, como "Respeite meu salto", "Cai fora" e o sucesso "Pretinha", hit do carnaval de 2020.

Agende-se:

Baile da Jox

Dia: Sábado, 11

Hora: a partir das 18h30

Local: Na Maré (Rua São Boaventura, 112, Cidade Velha)

Ingressos a R$ 15 à venda no local

Informações: (91) 98043-9186