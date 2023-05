Rita Lee terá shows em tributo, em Belém, com a cantora Joelma Klaudia

A cantora paraense Joelma Klaudia celebra a vida e a obra de Rita Lee em dois grandes shows em tributo, no próximo sábado, 20, no Studio Pub, a partir das 23h, e novamente no domingo (21), no Na Maré, às 18h.

Joelma Klaudia já embalou muitas noites paraenses cantando sucessos de Janis Joplin e Amy Whinehouse, assim como já fez shows com canções da própria Rita Lee. “A Rita Lee é a primeira vocalista de rock brasileiro, a primeira a tocar guitarra, a primeira a falar de sexo sob a ótica feminina e a mais feminista compositora de todos os tempos. A contribuição dela é gigante”, destaca.

“Eu me criei com Rita Lee, depois vieram Gal e Elza. Esse tributo foi pedido pelo público que me acompanhou na fase roqueira e que são fãs da Rita Lee. O público pediu e a gente vai entregar o melhor show para homenagear a rainha do rock”, completa.

O show contará com as participações especiais das cantoras Zara Azevedo e Gláfira. No palco, Joelma Klaudia e as convidadas serão acompanhadas pelos músicos Figueredo Júnior (guitarra), Panzera (baixo), Tiago Belém (bateria) e Herivelton (teclados).

“A expectativa é que o público cante junto com a gente os hits da Rita Lee. Será um show para homenagear a vida dessa grande artista e para matar a saudade dos sucessos que embalaram a vida de muita gente ao longo de tantos anos e por gerações”, destaca Joelma Klaudia.

A cantora paraense antecipa que vai cantar também algumas canções do chamado “lado B” do repertório da estrela carioca, como da fase psicodélica em que integrou o Os Mutantes, nos anos 60, como “Ando Meio Desligado” (Rita Arnaldo Baptista e Sérgio Dias), “Baby” (Caetano Veloso) e “A Minha Menina” (Jorge Ben Jor).

“Em 2003, eu comecei a cantar numa banda de rock chamada Os Nômades que tinha muito da Rita Lee. Depois, já na carreira solo, a Rita Lee nunca saiu do meu repertório. Conheço todos os discos e todas as fases dela. Sou fã de carteirinha mesmo”, entrega Joelma Klaudia sobre o show que será de fã para fã.

SERVIÇO

Shows “Tributo à Rita Lee”, de Joelma Klaudia

Dia: Sábado, 20/05

Hora: 23h

Local: Studio Pub (Tv Presidente Pernambuco, 277, Batista Campos)

Ingressos à venda no local

Dia: Domingo, 21/05

Hora: 18h

Local: Na Maré (Rua São Boa Ventura, 112, Cidade Velha)

Ingressos à venda no local