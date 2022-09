Cantora Joelma Klaudia lança novo álbum voltado para a força da mulher

A cantora e compositora paraense Joelma Kláudia fará o show de lançamento do novo seu novo álbum “Nua&Crua” no palco da I Bienal de Artes de Belém, na próxima sexta-feira (23), no Complexo Ver-o-Rio, a partir das 20h. O projeto reúne sete faixas que dialogam diretamente com as mulheres em gêneros musicais variados e ressaltam a importância do empoderamento feminino.

Segundo a cantora, após muitas conversas e leituras sobre a importância da mulher se empoderar, veio a ideia do novo trabalho. “Tenho conversado e lido bastante sobre empoderamento feminino e aí me veio a ideia de usar a minha arte como ferramenta, então, em 2019, decidi fazer um disco que pautasse as mulheres que demorou a sair por causa da pandemia, mas que agora nasce maturado”, explicou.

A cantora garantiu ainda que os fãs podem esperar por um show animado. “A principal mensagem que eu pretendo passar é a de que nós mulheres somos capazes de dar a volta por cima e sermos protagonistas da nas histórias de vida. Como artista é esse meu papel. Além de que meus fãs podem esperar um show para dançar e celebrar a vida. Eu sou uma ex-quase-moradora de rua e a música me deu dignidade e um lugar social. Sou prova viva de que a arte salva e transforma vidas”, concluiu a cantora.

Joelma Kláudia natural de Altamira, a cantora já está em Belém há mais de vinte anos e tem conquistado cada vez mais espaços, apresentando sua arte e usando sua voz diante de várias pautas significativas, lutando pela valorização e reconhecimento de artistas independentes do norte do país. Joelma conta que nunca foi fácil, mas que jamais quis desistir. A cantora esbanja versatilidade dentro da música popular paraense, onde passeia por vários ritmos com o mesmo talendo. A cantora paraense está sempre trabalhando, buscando oportunidades e também fortalecendo o trabalho de seus colegas artistas.