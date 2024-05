Joelma Kláudia, Olivar Barreto e Renato Torres retornam com show 'Tropicália'

Os cantores Joelma Kláudia, Olivar Barreto e Renato Torres se unem e retornam aos palcos de Belém para a 8ª edição do show "Tropicália", repleto de músicas brasileiras que fazem parte do movimento brasileiro que aconteceu na segunda metade dos anos 60. O evento do trio acontece nesta sexta-feira (10), na Casa Apoena, no bairro Cidade Velha, em Belém.

VEJA MAIS

O show “Tropicália” passou por diversos palcos da capital paraense entre os anos 2013 e 2023. A pedido do público, o espetáculo está de volta, desta vez, acompanhado de Manny (bateria), Rodrigo Ferreira (teclados) e Rafael Azevedo (baixo). De acordo com Joelma, o evento é uma forma de cantar a democracia, a liberdade de expressão e de pensamento, e a felicidade em letras de crítica política, com um visual colorido que remonta à época.

A cantora que integra o trio da apresentação explica que o movimento tropicalista, marcado por grandes vozes como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa, se expressa na sua música de várias formas.

"O primeiro disco tem essa 'pegada' e trago letras e atitudes revolucionárias como uma forma de vida. Os artistas maravilhosos que criaram o movimento Tropicália sempre serão nossos ídolos, um caminho a ser seguido, seja na música, política, no pensamento ou no nosso modo de vida. E é, incrivelmente, atual que a gente se reúna para trazer ao palco uma noite libertária nesta edição", conta Joelma.

Oliviar acredita que a liberdade e pluralidade são características dentro da música atual que tiveram influências dos cantores que encabeçaram o movimento. Esta liberdade também está presente na carreira do músico.

"Na música brasileira, você pode fazer tudo, cantar forró sem ser necessariamente um forrozeiro, um samba sem ser um sambista, ou um cantor de tudo. É o que eu venho fazendo desde que comecei a me envolver com música. Há muito tempo eu acho que isso tem muito da influência da ideia que esses caras têm e propunham naquela época."

A Tropicália, para Renato Torres, é um projeto calcado em premissas do modernismo nas artes no Brasil, como a Semana de 22, a Antropofagia de Oswald de Andrade, unidos ao cinema e a literatura, além da música. Na visão do artista, este show relembra a importância da existência do movimento que, segundo ele, foi crucial para a confirmação e sedimentação da identidade cancional do Brasil, abraçando todos os estilos, do brega, bolero, ao rock e samba, de tudo.

Músicos prometem uma noite repleta de muitas emoções em um show de volta ao passado (Foto: Kleyton Silva)

Os artistas prometem entregar uma festa divertida e cheia de cores, com um repertório que o público irá se identificar profundamente. Em um show efusivo, alegre, mas também político, Joelma, Oliviar e Renato farão um passeio pela base clássica do álbum "Tropicália" indo até outras canções que também continham mensagens importantes e circularam na época.

"Terá Gil, Caetano, Mutantes, Tom Zé, além alguns clássicos que são imprescindíveis, como 'Alegria, Alegria', por exemplo, a própria canção 'Tropicália', assim como canções gravadas pelos Mutantes, por exemplo, Panis et circenses, são canções que constam do repertório. As pessoas podem esperar, no mínimo, uma noite muito divertida", promete o cantor.

Serviço:

Show “Tropicália” com Joelma Kláudia, Olivar Barreto e Renato Torres

Dia: 10 de maio (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Casa Apoena (Rua São Boaventura, 171, Cidade Velha)

Ingressos antecipados à venda no Sympla a R$ 25,00 e, no dia do show, no local, a R$ 30,00.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)