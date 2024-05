Show do Johnny Hooker em Belém? Cantor revela possibilidade da cidade receber sua turnê de 20 anos

A turnê comemorativa de 20 anos de carreira de Johnny Hooker começou no último sábado, 27, no Rio de Janeiro, e passará por diversas regiões do Brasil. Com exclusividade ao Grupo Liberal, Johnny revelou que não descarta a possibilidade de Belém estar na lista das cidades que receberão o show.

Imerso nas preparações para as apresentações, o artista pernambucano descreve o novo projeto como “um dos maiores shows” que realizou em sua vida. “É um dos mais bonitos que eu já fiz, mais completo, mais cinematográfico”, declarou.

Questionado sobre um dos shows da turnê ocorrer na capital paraense, Johnny enfatizou: “Incluir Belém, que é uma paixão imensa na minha vida, sempre está em primeiro lugar nos meus planos. Se eu pudesse, já estreava em Belém e ia descendo no Brasil”.

Para mostrar o show comemorativo de 20 anos de carreira, Hooker disse ter “mergulhado” em todas as memórias, prêmios, turnês nacionais, internacionais, hits, festivais, que vivenciou como artista. “Me senti um sobrevivente e, ao mesmo tempo, eu sinto orgulho dessa trajetória tão íntegra e de tantas coisas bonitas que eu já entreguei para música brasileira. Muito orgulho de ter feito tudo isso, assim. Por isso, o show é tão emocionante”, declarou.

Cantor tem forte relação com o Pará

“Belém para mim são sempre lembranças muito marcantes”, iniciou Johnny ao ser questionado sobre a afinidade que sente pelo Estado. Dentro o que mais ficou marcado na memória do artista, estão a receptividade calorosa do público e a entrega dos fãs no show.

Uma das últimas vezes que Johnny esteve na capital paraense foi em 2022 na primeira Bienal de Artes de Belém. Ele apresentou seu repertório na Aldeia Cabana, na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira.

O artista relembrou com carinho a passagem na cidade. “Fizemos um dos melhores shows que fiz na minha vida, falando de coração mesmo, e por mim, já marcava a data [de voltar] para semana que vem. Estou louco para passar com essa turnê aí. Acho que o público de Belém vai ficar muito emocionado e dançar muito também. Se os meus shows anteriores eram um grande exorcismo, esse está sendo um exorcismo da alma, das mágoas, um exorcismo das dores e uma celebração da vida”, declarou.