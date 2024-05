Johnny Hooker lança remixes do single ‘Caetano Veloso’ nas plataformas digitais

O cantor e compositor pernambucano, Johnny Hooker, completou 20 anos de carreira. E, para comemorar as duas décadas de trajetória musical, lança nesta sexta-feira (03/05), um EP de remixes do seu single de platina "Caetano Veloso", nas plataformas digitais. As duas tracks, com produções assinadas por Leo D - responsável por produzir os dois primeiros discos de carreira de Johnny-, e pelo time da "Brado Produções", composto por Maffalda, Gorky e Zebu, chegam para entrar nas playlists dos DJs Brasil afora, animando as festas de música eletrônica e brasilidades. "É um trabalho leve para dançar, para se jogar nas pistas, e acho também que realmente pode ser que ajude essas músicas a entrarem no mercado internacional", revelou o artista em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

Segundo Hooker, o processo de produção do EP de remixes começou a ser planejada há alguns anos, pensando justamente em dar uma versão moderna aos maiores hits da carreira de Johnny. As duas novas versões, por exemplo, pertence a um sucesso do seu álbum “Coração”.

"A gente chamou uma galera que admiramos muito e também já nos acompanhou, que fizemos outras parcerias de carreira para trabalhar nesses remixes", explicou, reforçando a vontade de trazer uma nova vida às suas músicas para as pistas de dança.

Além de "Caetano Veloso", uma das músicas que mais cresce nas plataformas digitais do artista, desde o seu lançamento, outras canções, como, por exemplo, "Alma Sebosa" e Cuba", podem ganhar uma "nova" roupagem eletrônica também. Hooker adiantou que outros remixes estão por vir. "É uma possibilidade para os nossos fãs dançarinos terem a possibilidade de se divertir com as músicas remixadas, mais para a pista mesmo", acrescentou.

A faixa principal do EP é assinada por Leo D e é uma house music - gênero musical caracterizado por uma batida repetitiva no padrão four-on-the-floor - com bumbo, chimbal off-beat, caixa entre 120/130 bpm, elétrica, e, com o agogô. Já a faixa assinada pela Brabo, tem a introdução de instrumentos como o teclado e o sax, mesclando com elementos da lambada, música pop e axé music, transformando o single em um forró estilizado.

Sobre as expectativas para o lançamento, Hooker afirmou que está com muita confiança de que o público irá se encantar pelas novas versões do seu clássico. “Eu acho que o público vai amar, porque são os clássicos que a gente já ama, que já moram no nosso coração, com roupagens modernas, divertidas, inventivas”, explicou o cantor.