Johnny Hooker anuncia single para comemorar 20 anos de carreira e fala da relação com Belém

Johnny Hooker completou 20 anos de carreira e para comemorar decidiu presentear os fãs com o lançamento do single “Me Leve”, na sexta-feira, 4. O trabalho produzido por João Inácio está disponível em todas as plataformas digitais. A faixa foi composta na mesma época de “Amor Marginal”, mas nunca tinha sido publicada oficialmente.

A canção também marca o início de uma nova fase no trabalho do cantor pernambucano. “Ela é um respiro depois de três discos e todo o horror que a gente viveu depois da pandemia, do governo assassino. Então, é um respiro para continuar, respirar fundo para continuar”, declarou Johnny.

Para o compositor é também uma maneira de homenagear o amigo André Soares, que foi seu baixista entre 2003 a 2016 e veio a falecer vítima da covid-19 há dois anos. O single tem um tom nostálgico e esperançoso, uma balada pop que se distancia bastante da atmosfera do último trabalho de Hooker.

Na foto da capa do novo trabalho, Johnny aparece aos 15 anos de idade - época em que começou dar os primeiros passos na música - rodeado de amigos do Ensino Médio, muitos dos quais mantém amizade até hoje.

Jornada musical

Sobre a sua caminhada na música, Johnny Hooker diz ter sentido as duas décadas de carreira passar em um piscar de olhos, mas que ainda não se sente totalmente realizado.

“É meio inacreditável para mim que tenham passado vinte anos, porque parece que foi tão rápido e ao mesmo tempo, é impossível se sentir totalmente realizado, só tenho 35 anos e espero que ainda tenha muita coisa para viver”, disse ao Grupo Liberal.

O compositor se orgulha da trajetória que trilhou e afirmou que sempre seguiu seus desejos e intuições. “Eu sobrevivi a esse país, a uma indústria que faz de tudo para fechar as portas para mim e ter conseguido pegar cada pequena oportunidade e ter transformado em coisas gigantes”, complementou.

Johnny disse que sempre buscou criar singles atemporais e hits considerados de sucesso. “Mas me pergunto se eu vou ver se isso vai ter o devido valor”, questionou ao longo da entrevista.

Relação com o Pará

Hooker participou da versão remix de “Xirley”, da cantora Gaby Amarantos, ao lado de Majur. A voz do pernambucano esteve presente no refrão da música. Johnny avaliou sua participação: “Eu achei maravilhoso e é muito massa estar com a Gaby, uma das pessoas mais generosas e acolhedoras que conheço, isso é raro na indústria da música”.

O cantor afirmou ser apaixonado pela cidade de Belém e pela cultura, além de ter dito que não vê a hora de voltar para realizar um show na capital paraense.

“Na última vez que estive, fiz um show histórico, ver o sambódromo abarrotado de gente para assistir. Uma experiência emocionante”, declarou.