Gaby Amarantos relança 'Xirley (Remixada na calcinha)' nas plataformas de música; veja

A cantora Gaby Amarantos resolver relançar a música “Xirley”, uma canção que é uma das referências na carreira da artista, após 10 anos. Por meio de um remix e com colaborações de outros artistas, “Xirley (Remixada na calcinha)” também chega com uma animação em um vídeo de Luska com arte do paraense Rodrigo Leão RMSL.

“Estou muito feliz com esse remix de ‘Xirley’, que completa dez anos. A gente ganha força com as vozes da Majur e do Johnny Hooker, minhas migles. Também temos animação do Rodrigo Leão, que é um artista visual paraense, maravilhoso. Isso é só um prenúncio. No domingo vamos ter mais um lançamento. Está vindo aí um EP com mais lançamentos. Vai ter remix de Tecnoshow, outras músicas do Treme e do Puraquêi. Então se preparem que vai ter muita coisa maravilhosa vindo aí”, antecipa Gaby Amarantos.

O refrão “Eu vou samplear, eu vou te roubar”, de “Xirley” ficou conhecido com 2012, com o disco Treme. Este álbum foi o de estreia de Gaby Amarantos como cantora solo.

Agora, a “Xirley” chega com as participações de Johnny Hooker e Majur, como antecipou Gaby.

A parceria da paraense com Johnny Hooker é antiga. Juntos, eles lançaram em 2018 a canção "Corpo Fechado”, que fez parte do álbum “Coração” do cantor pernambucano. No videoclipe dessa canção, os artistas se entregam a um mundo colorido, com um figurino cheio de referências pops. Na letra, se celebra a amizade como uma forma de expressar a união dos amigos que não vão permitir que o discurso de ódio e violência paire sobre o ar.