'Seu Barriga', do Chaves, terá programa de humor na Globo com participação de Gaby Amarantos

Edgar Vivar, o Seu Barriga do Chaves, está prester a estrear na Rede Globo. A informação sobre o programa de humor estava sendo guardada como um grande segredo, mas o colunista Fefito, divulgou no UOL.

A atração vai se chamar 'No Corre' e vai estrear primeiro no Multishow e em seguida na Tv aberta. A cantora paraense Gaby Amarantos estará no elenco do programa, além dela, teremos: Thardelly Lima, César Maracujá e Erico Brás.

A ideia da direção, é que o programa estreia no segundo semestre no canal fechado, e já no ano que vem vá para a grade global.