Gaby Amarantos assiste show de Beyoncé em nova turnê

Gaby Amarantos curtiu a nova turnê de Beyoncé "The Renaissance World Tour". A técnica do programa The Voice Brasil, que já foi conhecida como a Beyoncé do Pará, aparece em foto com camisa da cantora americana em frente a portaria do show. Na legenda, Gaby escreveu apenas "minha vez". Confira:

Em fevereiro deste ano, Beyoncé anunciou a oitava turnê mundial intitulada "The Renaissance World Tour" ("A turnê mundial renascentista", em tradução livre). Beyoncé começou a turnê no dia 10 de maio, em Estocolmo, na Suécia, e finaliza a primeira parte no dia 27 de setembro, em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

