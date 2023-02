Beyoncé anuncia turnê de ‘Renaissance’; veja datas divulgadas

Os fãs e admiradores de Beyoncé já podem comemorar. A cantora anunciou nesta quarta-feira (1) que vai sair em turnê com o álbum “Renaissance”. A temporada de apresentações vai iniciar em maio. Até o momento não há show confirmado no Brasil.

A cidade de Estocolmo, na Suécia, será a primeira a receber uma apresentação da turnê da diva pop, no dia 10 de maio. Os shows seguem pela Europa até junho. Em seguida, após a estreia, a cantora se apresenta em Toronto, no Canadá, e vai para os Estados Unidos, em julho. De acordo com a primeira divulgação, o último show será também nos EUA, em New Orleans.

“Renaissance”, o sétimo álbum da artista, foi lançado em julho do ano passado. O trabalho rendeu à cantora nove indicações no prêmio Grammy, incluindo melhor álbum, melhor canção e melhor gravação. Assim, Beyoncé alcançou a marca de 88 indicações, ficando no topo do prêmio junto ao marido, o rapper e produtor Jay-Z.