Beyoncé divulga capa do novo álbum 'Renaissance'

Nesta quinta-feira, 30, Beyoncé surpreendeu os seguidores ao compartilhar no Instagram a foto inédita da capa do sétimo álbum musical da carreira, “Renaissance”. Na foto, ela aparece em cima de um cavalo translúcido, com aparência de vidro e efeitos de luzes em seu interior. O figurino de fios prateados da marca Nusi Quero, tem assinatura do estilista Marni Senofonte.

"Renaissance" tem lançamento marcado para o próximo dia 29 de julho. O primeiro single do álbum, "Break My Soul", foi lançado no último dia 20.

"Escrever este álbum me permitiu um lugar para sonhar e encontrar uma fuga durante uma época assustadora para o mundo. Permitiu que eu me sentisse livre e aventureira em uma época em que pouco mais se movia. Minha intenção era criar um lugar seguro, um lugar sem julgamento. Um lugar para ser livre de perfeccionismo e pensamento excessivo. Um lugar para gritar, soltar, sentir liberdade. Foi uma bela jornada de exploração. Espero que você encontre alegria nesta música. Espero que inspire você a liberar o movimento. Ah! E para se sentir tão único, forte e sexy quanto você", escreveu a cantora na legenda da postagem.