Fotógrafo paraense Rafael Pavarotti fotografa Beyoncé para a capa da Vogue UK

O fotógrafo paraense Rafael Pavaotti fotografou a cantora Beyoncé para a capa da revista Vogue UK - Revista britânica - edição julho de 2022. A internet estava na expectativa do próximo lançamento da cantora e, nesta madrugada, o perfil oficial da artista além de anunciar o novo álbum, compartilhou as fotos de Rafael, capa da Vogue.

O Instagram oficial da Vogue UK está repleto de fotos feitas por Rafael Pavarotti. Confira:

O fotógrafo Rafael Pavarotti, 29 anos, nasceu em Belém e cresceu em Icoaraci. Aos 16 anos deixou a cidade natal para ampliar as oportunidades nos grandes centros de moda e trabalha internacionalmente há 15 anos.

Atualmente Rafael é representado pela Art + Commerce - agência internacional com escritórios em Nova York (EUA), Los Angeles (EUA), Paris (França) e Londres (Inglaterra) - que é responsável por mais de 60 profissionais da imagem, entre eles, fotógrafos, diretores, estilistas, cabeleireiros e maquiadores, etc.

De acordo com a página oficial do fotógrafo, no site da Art + Commerce, ele vem assinando trabalhos com a grifes internacionais, entre elas Dior e Dries Van Noten e revistas internacionais como iD e Daze, tendo o corpo negro foco de suas fotografias.

Rafael já fotografou Rihanna

Outras celebridades foram clicadas pelo paraense, A exemplo da cantora Rihanna, que foi capa dos 30 anos da revista Dazed - revista britânica especializada e m música, moda, cinema, arte e literatura.

Segundo publicações internacionais, o paraense está entre os 50 jovens talentos homenageados no Fashion Awards 2020 e foi nomeado em 2019 como um dos criativos mais indicadores do mundo pela British Fashion Council. Rafael também realizou trabalhos nacionais recentes, quando fotografou Isabeli Fontana para a capa da Vogue Brasil em 2020.

Rafael é bastante presente nas redes sociais. O fotográfo compartilha em seu Instagram seus trabalhos, que utiliza como oportunidade para colocar a representatividade negra no foco, não só na moda, mas nas narrativas históricas. Ainda segundo a publicação de sua agência, ele deseja encontrar uma representação equitativa no futuro. “Muito do que faço hoje é para as próximas gerações e para aqueles que ainda não nasceram”, destacou Rafael em sua biografia.

Confira mais sobre o trabalho do fotógrafo paraense, Rafael Pavarotti, em sua conta oficial no Instagram: