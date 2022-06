Beyoncé lança a dançante ‘Break My Soul’ inspirada nos anos 90; ouça

A cantora estadunidense Beyoncé lançou, no final da noite desta segunda-feira (20), "Break My Soul", canção de estreia do sétimo álbum da diva pop, intitulado “ACT I | Renaissance”, que será disponibilizado no dia 29 de julho nas plataformas de música.

Dançante, a canção tem influência na house music dos anos 1990, seguindo o exemplo de outros artistas pop que tiveram lançamentos influenciados pela música das décadas de 80 e 90, como Lady Gaga, Dua Lipa e Miley Cyrus.

“Break My Soul” tem produção de The-Dream, vocais do rapper Big Freedia e sample do hit “Show Me Love”, lançado em 1992 pela cantora Robin S. A canção tem quase cinco minutos de duração.

“Renaissance” será o primeiro trabalho solo de Beyoncé após o aclamado "Lemonade", lançado em 2016. Em 2018, ela se uniu ao seu marido Jay-Z para o álbum conjunto “Everything is love”.

Nas redes sociais, fãs aprovaram o lançamento.