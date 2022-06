Beyoncé lançará novo single durante madrugada

Atenção para os fãs da grande Beyoncé! Ela está prontíssima para iniciar a divulgação do seu novo álbum, "Renaissance | Act I". A cantora anunciou que o primeiro single do projeto chegará às plataformas digitais na madrugada desta terça-feira (21). A música se chama "Break My Soul" e, de acordo com a artista, será lançada à meia-noite em seu horário local nos EUA (1:00 no horário de Brasília). Ainda segundo as informações postadas em seu perfil, o single deve ser a sexta faixa do disco.

Vale destacar que o novo álbum da cantora tem lançamento marcado para o dia 29 de julho e, ao que tudo indica, deve contar com 16 músicas, além de edições de luxo (Box Set) para colecionadores em 4 versões diferentes.

VEJA MAIS