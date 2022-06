Filha de Beyoncé e Jay-Z, Blue Ivy viraliza na web ao reagir a abraço do pai

Blue Ivy, filha de Beyoncé e Jay-Z, apareceu em um jogo de basquete e simplesmente deixou o público chocado. Aos 10 anos de idade, ela esteve com o pai na arena Chase Center, em São Francisco, para assistir um dos jogos das finais da NBA, na última segunda-feira (13). Na partida, Golden State Warrior enfrentou o Boston Celtics. No telão do local, os dois apareceram constantemente.

Imagens de Jay-Z tentando abraçar Blue chamaram a atenção dos internautas e logo viralizaram nas redes. Na filmagem, é possível ver a menina "se esquivando" e ficando tímida com o abraço do pai. Assista:

VEJA MAIS

Beleza de Blue Ivy

A beleza de Blue também virou assunto nas redes sociais. Com cabelos cacheados, gloss e uma jaqueta de couro, a menina chamou bastante atenção e virou destaque na mídia.

Até o momento, a última imagem que se tinha de Blue era ela ainda criança ao lado dos pais. Cresceu, né?