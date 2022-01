Beyoncé presta homenagem à Elza Soares em seu site: 'Inspirou muitos'

A cantora Elza Soares, que faleceu aos 91 anos na quinta-feira (20), ganhou uma homenagem da cantora americana Beyoncé. Ela fez uma publicação dedicada à brasileira em seu site. "Descanse em paz, Elza Soares. Sua música entreteve e inspirou muitos no Brasil e ao redor do mundo. Somos muito gratos", escreveu Beyoncé.

A homenagem também foi publicada no perfil BeyGood, extensão do site que Beyoncé usa para fazer homenagens, parabenizar aniversariantes e celebrar datas marcantes. No ano passado, o humorista brasileiro Paulo Gustavo, que faleceu vítima da covid-19, também foi homenageado por Beyoncé.